إبراهيم الشيخ: نفس مجموعة البشير  اعتلت سدة الحكم

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 28 مشاهدة قال حزب المؤتمر السوداني إن المجلس العسكري الانتقالي لن يرتكب تشكيل حكومة إنتقالية لوحده . Advertisements وقال القيادي بالحزب إبراهيم الشيخ وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن ما حدث انقلاب على الرئيس المعزول للمحافظة على لحمة النظام كله، وذكر أن المجلس العسكري لم يتسغن عن نافذين في النظام المباد ما زالوا يسيطرون . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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