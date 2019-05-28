أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * حميدتي: (غشتنا شعارات قوى الحرية ونواياهم ظهرت) * قوى الحرية: تلويح العسكري بالانتخابات يزيد المشكلة ولا يحلها * قضاة يقررون الإضراب و”القضائية” تتبرأ من كيان (نادي القضاة) صحيفة الأخبار * رئيس المجلس العسكري الانتقالي الى واشنطون * قطاعات واسعة تعلن الدخول في الإضراب السياسي اليوم * حقيقة المرض (المرعب) الذي ينتشر بين المعتصمين في ساحة الاعتصام صحيفة الإنتباهة Advertisements * حشد للإضراب اليوم و(العسكري) يصعد * المؤتمر السوداني: (الانتقالي) لن يرتكب حماقة بتشكيل حكومة صحيفة الجريدة * عمال السودان وموظفوه يدخلون إضراباً عاماً اليوم * قوى الحرية والتغيير: مستمرون في الإضراب والتصعيد تم بإجماع الكتل * توسع دائرة الدعوة والمشاركة في إضراب اليوم صحيفة التيار * اليوم .. دعوات الإضراب تدخل حيز التنفيذ * حميدتي: ستكون هناك انتخابات مبكرة في ثالث محطة خارجية… البرهان ينهي زيارة خاطفة الى جوبا الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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