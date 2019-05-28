الدوحة تسعى لتمكين إخوان اليمن لتنفيذ المخطط الإيراني

.مسلسل تآمر تنظيم الحمدين ضد اليمن عرض مستمر ، فتميم مُصر على دعم الميليشيات المتطرفة، لإعاقة انتصارات التحالف العربي في اليمن.

سعى تميم بالتعاون من الجماعات الظلامية المتطرفة، لنشر الفوضى بالمناطق اليمنية المحررة بمخطط دموي، فحاول تدارك الضربات المتلاحقة لميليشيا الإرهاب الحوثي باليمن، كما أنه مول تنظيم الإخوان لتنفيذ هجمات إرهابية بمدينة تعز القديمة، وهو ما أدى لارتكاب مجازر جماعية خلفت نحو 80 قتيلاً وعدد من الجرحى.

تعالت صرخات الشعب اليمني الغاضب من المخططات الشيطانية لعصابة الحمدين، دشنوا هاشتاغ «إخوان قطر يحرقون تعز»، لإبراز الأجندة الإيرانية القطرية في اليمن .

انتشر الهاشتاغ بين صفحات التواصل الاجتماعي، بعد جريمة مروعة نفذتها ميليشيات تابعة للتنظيم الإخوان الإرهابي، تمولها قطر، تسببت في مقتل 80 شخصاً وعدد من الجرحى، وهذا ما أكده محافظ تعز السابق، بالقول إن «ميليشيا الإخوان ارتكبت جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين في تعز»، بعد أن عجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في تعز من صواريخ إيران وأموال قطر، التي تقدمها بالمجان للحوثيين وإخوان البنا وقطب في اليمن الذين يربطهم مشروع انقلابي هدفه السيطرة على اليمن وجعله ولاية فارسية.

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فرض حلفاء الشر حصارا غاشما على أبناء المدينة لمحاولة إخضاعهم، في محاولة لتنفيذ مخطط قطري إيراني لفرض عودة تنظيم الإخوان للساحة اليمنية.

أسس الحمدين ميليشيات إخوانية سرية نهاية العام الماض، درب 500 من عناصرهم بمعسكرات بمناطق يفرس وجبل صبر على الأراضي اليمنية.

الميليشيا الجديدة تسعى لفرض السيطرة على المناطق المحررة الجدير بالذكر أن وتحاول سد عجز وتقهقر ميليشيات الحوثي في مواجهة التحالف، كما أنها تعمل كبديل لمخطط الحمدين والملالي باليمن فور انهيار الحوثي.