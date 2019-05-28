تسجيل صوتي يفضح فتحي بن لزرق وعلاقته بالحوثيين

تداول نشطاء محادثة صوتية بين الصحفي اليمني المقرب للشرعية، فتحي بن لزرق وأحمد القنع المنتمي إلى جماعة الحوثي. ويظهر في التسجيل الصوتي، عبر محادثة تطبيق "الواتس أب"،، إشادة بن لزرق بتلك الجماعة وكذلك بانضمام أحمد القنع إليها ويحسده على قراره الشجاع الذي أتخذه بالانتماء لتلك الجماعة وأحاديث أخرى. وكتب الشاعر عبدالله الجعيدي، تعليقا على التسجيل الصوتي: "لمن لا يعرف فتحي بن لزرق: هو أحد المقربين من شرعية هادي وحكومتها ومن إخوان اليمن في حزب الإصلاح ومن الإعلاميين الذين يهاجمون التحالف".

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