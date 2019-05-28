وقال مادورو في حديث بث على "توتير": "يترأس وفدنا الموجود في النرويج اليوم، نائب الرئيس، خورخي رودريغيز يرافقه الحاكم هيكتور رودريغيز ووزير الخارجية خورخي أرياس… نعتقد أنه بوسعنا إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للنزاع في فنزويلا".
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في
هذا ودعت السلطات النرويجية، يوم الخميس الماضي، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر في البرلمان النرويجي.
يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يعرب عن ثقته من إمكانية التوصل لحل سلمي للنزاع الفنزويلي في أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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