اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عشرات القتلى بأعمال عنف في أربعة سجون بالبرازيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قتل 42 سجيناً على الأقلّ في أعمال عنف اندلعت الاثنين في أربعة سجون في شمال البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات، وذلك غداة مقتل 15 سجيناً آخر في أحد هذه السجون الأربعة.

وقالت الحكومة الفدرالية، إنّها أرسلت تعزيزات أمنية إلى ولاية أمازوناس التي تقع فيها هذه السجون.

وأضافت أنّ 27 على الأقلّ من القتلى سقطوا في سجن أنطونيو ترينداد الواقع بالقرب من ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس.

والبرازيل هي ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء. وبحسب آخر حصيلة رسمية تعود إلى يونيو 2016 بلغ عدد السجناء في البلاد حوالى 727 ألف سجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى بأعمال عنف في أربعة سجون بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا