راموس يطلب الرحيل مجانا إلى الصين.. وريال مدريد يرد

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، وصول عرض من أحد أندية الدوري الصيني للتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس، قائد الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أخبروني أن هناك عرض جيد للغاية من نادٍ صيني للتعاقد مع سيرخيو راموس في الفترة المقبلة."

واستطرد: "ولكن بسبب بعض القواعد هناك فإنهم لن يتمكنوا من دفع مقابل مادي للصفقة، أخبرتهم أن هذا لا يمكن أن يحدث، لا يمكن لريال مدريد أن يسمح لقائده بالرحيل بشكل مجاني، ستكون حادثة غير مسبوقة".

وأتم: "في الوقت الحالي راموس هو صاحب الراتب الأعلى في ريال مدريد بين جميع اللاعبين، هو قائد الفريق ويستحق ذلك، فهو لاعب متميز وأنا أحبه كثيرا مثل ابني".

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت يوم الإثنين، عن طلب سيرخيو راموس من فلورنتينو بيريز السماح له بالرحيل إلى الصين، بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السوبر الصينى.

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وقال برنامج "الشيرينجيتو" الإسبانى، إن راموس طلب من رئيس النادي، الرحيل مجانا في الصيف الحالي، على هامش لقاء جمعه مع ببيريز بجانب شقيق اللاعب ومحاميه، ولكن بيريز واجه طلب راموس بالرفض قائلا:"لا يمكنك الرحيل، ولا يمكن أن يستغنى عنك الفريق".

وكانت العلاقة قد تدهورت بين سيرخيو راموس وفلورنتينو بيريز في شهر مارس الماضي، عقب إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد نادى أياكس الهولندى، بعد أن تم الكشف عن مشادة حدثت بينهما داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة.

ويلعب راموس ضمن صفوف ريال مدريد منذ موسم 2005 — 2006، وخاض مع الفريق 606 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 84 هدفا، ويعد عنصرا رئيسيا فى تشكيل الفريق الملكى الذى نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

