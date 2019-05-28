الهند لن توجه دعوة لرئيس وزراء باكستان لحضور حفل تنصيب مودي

وأفاد بيان من الحكومة الهندية، أنه تم توجيه دعوة لزعماء بنغلاديش وميانمار وسريلانكا وتايلاند ونيبال وبوتان لحضور حفل أداء اليمين.
وقال متحدث باسم الحكومة، إن "الدعوة تتماشى مع تركيز الحكومة على سياسة الجوار أولا".
وأضاف أن "الدعوة وجهت لزعيمي قرغيزستان وموريشيوس"، لكن مصدرين في وزارة الخارجية الهندية قالا، إن "باكستان لن تتم دعوتها".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس وزراء باكستان عمران خان أجرى اتصالا هاتفيا بمودي يوم الأحد لتهنئته بالفوز.
وحقق مودي، الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه استفاد سياسيا من الأزمة الأخيرة مع إسلام آباد، انتصارا كاسحا خلال الانتخابات العامة التي أُعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.
ولا تزال هناك فرصة لأن يلتقي مودي مع خان، في حال حضرا قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة في قرغيزستان الشهر المقبل.
وخاضت الهند وباكستان 3 حروب بعد استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947، وكانتا على شفا حرب رابعة في فبراير الماضي، عقب هجوم انتحاري، نفذته جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقرا لها، أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
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