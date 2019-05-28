تركي آل الشيخ يعلن تنظيم مسابقة كبرى احتفالا بالهجرة النبوية الشريفة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز المصري، عن تنظيم مسابقة تحاكي هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مسابقة تُحاكي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينة المنورة ، يُصاحبها العديد من الفعاليات والوقفات التاريخية للأثر النبوي خلال هذه الرحلة".
وتابع: "وستكون لجميع المسلمين وسيُعلن عن موعد التسجيل وإنطلاق المسابقة والفعاليات خلال أيام على موقع هيئة الترفية".
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