نتنياهو يعلق على القصف الإسرائيلي للقنيطرة

وأكد نتنياهو أن القصف جاء ردا على استهداف الجيش السوري لطائرة إسرائيلية.
وكتب على "فيسبوك" و"تويتر": "الجيش السوري حاول، قبل قليل، ضرب طائرة إسرائيلية، لكنه لم ينجح. وردا على ذلك، دمر سلاح الجو منصة الإطلاق التي أطلق الصارخ منها. سياستنا واضحة: لسنا مستعدين للتسامح مع أي عدوان ضدنا، وسنرد بقوة وصرامة".
وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت، مساء الاثنين، استهداف موقع عسكري شرق "بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة، بقصف إسرائيلي، أسفر عن مقتل عسكري وإصابة آخر وتدمير آلية عسكرية.
فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي استهدف منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل الشعار في القنيطرة، ردا على إطلاق مضادات أرضية سرية النيران باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد.
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