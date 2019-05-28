إحباط هجوم لداعش على حقول نفط في العراق

وأعلنت مصادر نفطية عراقية، نشوب حريق في إحدى خزانات الغاز الطبيعي في حقل "عجيل" النفطي في محافظة صلاح الدين أثناء أعمال الصيانة.
وذكرت المصادر، أن فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط تشرع بالإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الخزانات والمنشآت الأخرى في الحقل.
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