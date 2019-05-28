إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية بعفو ملكي

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.
وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء.
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