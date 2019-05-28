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إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية بعفو ملكي

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أطلقت إدارة السجون في منطقة القصيم سراح 35 مستفيدا من العفو الملكي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالي (12 إلى 18 مايو) في سجون المنطقة الثلاثة.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء.

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