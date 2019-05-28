يونيون برلين يصعد إلى "البوندسليغا" على حساب شتوتغارت

صعد فريق يونيو برلين إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، على حساب شتوتغارت، إثر تعادله معه من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وانتزع يونيون برلين بطاقة التأهل إلى دوري الأضواء بفضل التعادل الإيجابي (2-2)، الذي حققه خارج أرضه في مباراة الذهاب، يوم الخميس الماضي.

وصعد يونيون برلين، ثالث الدرجة الثانية، للمرة الأولى إلى "البوندسليغا"، ولحق بفريقي كولن وبادربورن إلى الدرجة الأولى.

ويونيون برلين خامس فريق من العاصمة الألمانية يشارك في البوندسليغا منذ إحداثها عام 1963، والتي ستكون المدينة الوحيدة الممثلة بفريقين في الدرجة الأولى الموسم المقبل إلى جانب هرتا برلين.

بينما هبط شتوتغارت إلى الدرجة الثانية برفقة هانوفر ونورمبرغ.