وانتزع يونيون برلين بطاقة التأهل إلى دوري الأضواء بفضل التعادل الإيجابي (2-2)، الذي حققه خارج أرضه في مباراة الذهاب، يوم الخميس الماضي.
وصعد يونيون برلين، ثالث الدرجة الثانية، للمرة الأولى إلى "البوندسليغا"، ولحق بفريقي كولن وبادربورن إلى الدرجة الأولى.
ويونيون برلين خامس فريق من العاصمة الألمانية يشارك في البوندسليغا منذ إحداثها عام 1963، والتي ستكون المدينة الوحيدة الممثلة بفريقين في الدرجة الأولى الموسم المقبل إلى جانب هرتا برلين.
بينما هبط شتوتغارت إلى الدرجة الثانية برفقة هانوفر ونورمبرغ.
كانت هذه تفاصيل خبر يونيون برلين يصعد إلى "البوندسليغا" على حساب شتوتغارت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.