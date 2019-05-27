حميدتي : عجبنو .. عجبنو .. ما عجبهم البلاء مادام راجيك احسن يجيك الليلة قبل بكرة

في خطاب ساخن قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، خلال مخاطبته لقوة من الشرطة السودانية بالخرطوم مساء الاثنين، مستعدون لقيام انتخابات حرة مبكرة خلال ٣ أشهر لاختيار الشعب السوداني من يمثله بحسب ما نقلت أخبار الخليج 365.

واضاف حميدتي متسائلا بلغة عامية” هل نحن مقطوعين من شجرة؟، الاكثر مننا قاعدة يرفع ايدو، بشر كده يرفع يدو ما يتكلموا ساكت.

نحن الناس ديل في اشارة ” لقوى الحرية والتغيير”، يشاركوا من ضمن الناس، بمثلوا شنو عارفنهم فلان وعلان، ما اكثر مننا قاعدة، يتكلموا ساكت، مافي لعب في الموضوع دا، والله يشاركوا من ضمن الناس مافي لعب عجبنو عجبنو ما عجبنو العايزين يجيبوا لينا يجيبوا الليلة قبل بكرة اصلا البلاء مادام راجيك احسن يجيك الليلة قبل بكرة.

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بدل نموت بذلة يجوا ديل يخططوا لينا أحسن نموت الليلة قبل بكرة، اي زول يهادنهم يجاملهم، بس انا كلامي واضح، كتير من الاخوان يقولوا لي ما تتكلم طيب ما اتكلم ليه؟.

وأضاف حميدتي : خدعنا بشعارات قوي الحرية والتغيير ولكن نواياهم ظهرت.

ويأتي خطاب “حميدتي ” بعد جولة واسعة قام بها المجلس العسكري إلى السعودية ومصر والامارات وجنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)