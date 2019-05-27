مباحثات مهمة لعرمان مع مسؤول أمريكي رفيع بالخرطوم

أجرى نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ياسر عرمان، اليوم”الإثنين” مباحثاتٍ مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، حول الأوضاع الراهنة بالسودان.

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وإلتقي المسؤول الأميركي الإثنين بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان العائد إلى الخرطوم برئاسة، نائب رئيس الحركة الشعبية وسكرتير العلاقات الخارجية بتحالف نداء السودان، ياسر عرمان.

وبحسب الإنتباهة قال تصريح صحفي مكتوب للوفد إن اللقاء هدف لمناقشة سبل المضي قدمًا في إنشاء حكومة بقيادة مدنية، مؤكّدًا أنّ أية ترتيب للفترة الإنتقالية يجب أن يتضمن حوارًا شاملاً من أجلّ سلامٍ دائم. وأضاف “يجب السماح لجميع الفصائل المستعدة للإنضمام بالعودة إلى السودان فورًا ودون أيّة قيود”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)