التاريخ: 27-مايو-2019
98 مشاهدة
أجرى نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ياسر عرمان، اليوم”الإثنين” مباحثاتٍ مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، حول الأوضاع الراهنة بالسودان.
وإلتقي المسؤول الأميركي الإثنين بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان العائد إلى الخرطوم برئاسة، نائب رئيس الحركة الشعبية وسكرتير العلاقات الخارجية بتحالف نداء السودان، ياسر عرمان.
وبحسب الإنتباهة قال تصريح صحفي مكتوب للوفد إن اللقاء هدف لمناقشة سبل المضي قدمًا في إنشاء حكومة بقيادة مدنية، مؤكّدًا أنّ أية ترتيب للفترة الإنتقالية يجب أن يتضمن حوارًا شاملاً من أجلّ سلامٍ دائم. وأضاف “يجب السماح لجميع الفصائل المستعدة للإنضمام بالعودة إلى السودان فورًا ودون أيّة قيود”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات مهمة لعرمان مع مسؤول أمريكي رفيع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.