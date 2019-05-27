"الحرية والتغيير" في السودان تهدد بالعصيان المدني حتى تسليم السلطه للمدنيين

هدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في السودان المجلس العسكري الانتقالي بالعصيان المدني، إذا لم يسلم السلطة للمدنيين. وقالت قوى التغيير والحرية إن الإضراب سيشمل قطاع النفط والمواصلات بين المدن والقطاع البحري والصحي والتعليم والقضاء وشركات السكر وغيرها.

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