أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن سلاحه الجو شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح له، وفقاً للعربية: قصفنا مضادات جوية تابعة للجيش السوري استهدفت إحدى مقاتلاتنا. وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح له، وفقاً للعربية: قصفنا مضادات جوية تابعة للجيش السوري استهدفت إحدى مقاتلاتنا. وفي وقت سابق من اليوم أعلن التلفزيون السوري، عن عدوان صاروخي إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة، اسفر عن مقتل شخص وجرح آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.