عاجل.. قطاع الطيران يعلن الإضراب عن العمل

أعلنت الغرفة القومية للنقل الجوييالسودان؛إضراب كل قطاع الطيران والشركات المنضوية تحتها يومي الثلاثاء والاربعاء على ان تعاود العمل صباح الخميس. وقالت الغرفة، في بيان اليوم الاثنين: ندعو قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للوصول لاتفاق دائم وتسليم السلطة لحكومة مدنية

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