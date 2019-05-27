وذكر مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية أنه "في تمام الساعة 21:10 بالتوقيت المحلي قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل مقاتل وإصابة آخر بجراح.
كانت قد أعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، تعرض لغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة عدد من العسكريين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قصف إسرائيلي على تل الشعار بسوريا وأنباء عن سقوط جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.