بالصور : في ثالث زياراته الخارجية .. البرهان في جنوب السودان

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التاريخ: 27-مايو-2019
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وصل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم إلى جمهورية جنوب السودان في حاضرتها مدينة جوبا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.
وبحسب _ الصفحة الرسمية للمجلس الانتقالي العسكري علي فيس بوك _ كان في إستقباله بمطار جوبا الفريق الأول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وعدد من المسؤولين بالدولة.
وقد تباحث الجانبان في عدد من القضايا التي تهم الدولتين فيما أطلع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الرئيس سلفاكير على تطورات الأوضاع بالسودان الذي أكد بدوره إهتمامه المتعاظم بالشأن السوداني متمنياً للسودان الإستقرار والنماء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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