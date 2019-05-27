زواج نمساوي من سودانية يلفت أنظار العالم

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة حضرت قيادات رفيعة سودانية وجنوب سودانية مراسم زفاف (نضال) كريمة القيادي الراحل (يوسف كوه مكي) الذي أقيم في العاصمة الكينية نيروبي حيث تميز الحضور الأنيق بشكل متنوع وزفت كريمة القيادي السوداني الراحل إلى عريس من دولة النمسا يدعى (كرستين طولمن). Advertisements وبحسب الانتباهة يشار إلى أن القيادي الأسبق بالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال يوسف كوه الذي توفي عام 2001م خلفه عبدالعزيز الحلو في منصبه، وحضر الاحتفالية من جنوب السودان البرفيسور بيتر ادوك نابا ورئيس استخبارات الجيش الشعبي الأسبق ادوارد لينو،كما أقيمت زفة (جرتق) سودانية للعروسين مساءً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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