زواج نمساوي من سودانية يلفت أنظار العالم

التاريخ: 27-مايو-2019
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حضرت قيادات رفيعة سودانية وجنوب سودانية مراسم زفاف (نضال) كريمة القيادي الراحل (يوسف كوه مكي) الذي أقيم في العاصمة الكينية نيروبي حيث تميز الحضور الأنيق بشكل متنوع وزفت كريمة القيادي السوداني الراحل إلى عريس من دولة النمسا يدعى (كرستين طولمن).
وبحسب الانتباهة يشار إلى أن القيادي الأسبق بالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال يوسف كوه الذي توفي عام 2001م خلفه عبدالعزيز الحلو في منصبه، وحضر الاحتفالية من جنوب السودان البرفيسور بيتر ادوك نابا ورئيس استخبارات الجيش الشعبي الأسبق ادوارد لينو،كما أقيمت زفة (جرتق) سودانية للعروسين مساءً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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