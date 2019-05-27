روائح كريهة تنبعث من مشروبات شركة غازية معروفة

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة غرمت محكمة حماية المستهلك بجنايات الخرطوم شمال، شركة مشروبات غازية شهيرة مبلغ “25” ألف جنيه لإدانتها بمخالفة قانون حماية المستهلك عقب ضبط إحدى عبواتها داخلها رواسب وتنبعث منها روائح كريهة. Advertisements وأدان قاضي المحكمة محمد سر الختم، بحسب الانتباهة شركة المشروبات الغازية بمخالفة نص الماده “4” من قانون الرقابة على الأطعمة. وحسب الاتهام أبلغ الشاكي نيابة حماية المستهلك بأنه وجد رواسب وروائح كريهة داخل إحدى عبوات المياه الغازية التي تتبع لمجموعة شركات شهيرة، وفور تلقي البلاغ وضعت النيابة قارورة المياة الغازية معروضات في البلاغ وتم إرسالها للمعامل الجنائية بغرض الفحص وفور استلام النتائج وعقب إكتمال التحريات وجهت النيابة تهمة تحت المادة “4” من قانون الرقابة على الأطعمة وأحالت الملف للمحكمة للفصل فيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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