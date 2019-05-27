قيادي بالشعبي يفجرها داوية: قادة من قوى التغيير والمهنيين كانوا مصادر لقوش

فجر القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق مفاجأة من العيار الثقيل حول قيادات من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين. وقال في حوار مع (الإنتباهة) إن كثير منهم كان من مصادر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش.

وأضاف عبد الرازق بحسب صحيفة الانتباهة أون لاين: (كثير من قيادات الحرية والتغيير وتجمع المهنيين كانوا مصادر لقوش وسيكشف التاريخ عن هذه الأسماء).

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وقال عبد الرازق: (أنا أرى أن تجمع المهنيين وقوى التغيير كانوا أداة من أدوات قوش الذي حدد المكان القيادة العامة ونحن لعبنا دور المحافظة على الاعتصام واستمراره.

وقوش استفاد من الدور الذي لعبناه واستفاد من مصادره لجر الثوار للقيادة العامة والقوى من أجل إنجاز ذلك استخدم التجمع كأداة من أدواته ليلعبوا دور المعتصمين). وجزم القيادي بالشعبي إن ما حدث في الحادي عشر من أبريل هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية ، وأن قوى الحرية والتغيير بقيادة الحزب الشيوعي أسرفت في تقدير الوقائع فتعاملت بعاطفة وأحاسيس دون الحكمة وظنت أنها فرصة سانحة ينبغي ان تختزل من أجل القفز على التاريخ وعلى الوقائع لامتطاء ما ظنته ثورة ,مما أفضى للنتائج المحبطة مضيفاً أن الدولة العميقة ما زالت موجودة وأن المجلس العسكري لن يسلم السلطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)