اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الرئيس الفلسطيني يشارك في القمتين الإسلامية والعربية في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيرأس وفد فلسطين في القمة العربية الطارئة التي دعت اليها الخميس المقبل والتي ستبحث التضامن مع المملكة جراء أي اعتداءات على أمنها ومنشآتها.

ومن المقرر أن يلقي عباس كلمة تعبر عن وقوف فلسطين وتضامنها إلى جانب السعودية والدول العربية أمام الاعتداءات التي تتعرض لها.

وأضاف مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن "الرئيس سيلتقي على هامش القمة عدداً من قادة ورؤساء الدول العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يشارك في القمتين الإسلامية والعربية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا