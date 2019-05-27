المجلس العسكري في السودان يطالب بثلاثة أشهر لتسيلم السلطة

وأكد نائب رئيس المجلس، حسمبا أفادت "العربية"، أن المجلس لن يقفل باب التفاوض، لكن يجب أن يشارك في الحوار كل مكونات الشعب السوداني.
وشدد أن المجلس لن يسلم السودان "إلا إلى أياد أمينة"، مؤكدا ضرورة فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية.
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