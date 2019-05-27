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المجلس العسكري في السودان يطالب بثلاثة أشهر لتسيلم السلطة

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قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اننا مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها.

وأكد نائب رئيس المجلس، حسمبا أفادت "العربية"، أن المجلس لن يقفل باب التفاوض، لكن يجب أن يشارك في الحوار كل مكونات الشعب السوداني.

وشدد أن المجلس لن يسلم السودان "إلا إلى أياد أمينة"، مؤكدا ضرورة فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية.

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