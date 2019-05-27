الحركة الشعبية وحزب المؤتمر يصدران بياناً مشتركاً حول قضايا البلاد

التقت قيادة حزب المؤتمر السوداني بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال قيادة عقار التي عاد وفدها حسن النوايا للبلاد مؤخراً وعلى رأسه الرفيق ياسر عرمان والرفيق إسماعيل جلاب.

حيث رحب حزب المؤتمر السوداني بهذه الخطوة الكبيرة التي تشكل اختراقاً هاماً يدعم الثورة السودانية وينتصر لقضايا انهاء الحرب وتحقيق السلام والديمقراطية الحرية والعدالة الإجتماعية.

وأن استكمال مهامها بيد الحركة الجماهيرية التي ستستمر في النضال ولن تعود من منتصف الطريق.

ناقش الاجتماع قضايا الراهن السياسي في البلاد وأكد الطرفان أن ثورة ديسمبر المجيدة ولدت لتنتصر،

كما أعرب الطرفان عن كامل دعمهما وثقتهما في مقدرة الشعب السوداني على إنجاح إضراب يومي يوم غدٍ وبعد غد (٢٨ و ٢٩ مايو ٢٠١٩) الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة الثورة نحو تحقيق غاياتها.

وشدد الإجتماع على ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وتحالف قوى نداء السودان مؤكدين أن هذه الوحدة هي التي ستعصم الثورة في مواجهة أعدائها وهي الضامن لإنتقال ديمقراطي يفكك دولة الشمولية ويقود البلاد في طريق انهاء الحرب وتحقيق السلام والنماء والازدهار.

وناقش الإجتماع بإستفاضة قضايا وقف الحرب وبناء السلام وأمن الطرفان على أنه لا تحول ديمقراطي مستدام دون سلام عادل وشامل، وأن قضايا هامش البلاد والنساء والشباب يجب أن تحتل موقع الصدارة في مشروع الإنتقال وأنه يجب أن لا نعيد تجارب الماضي التي حدث فيها الإنتقال الديمقراطي وأهملت قضية السلام فلم تستدام الديمقراطية ولم تتوقف الحرب.