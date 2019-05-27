تعرف على سعر الدولار ليوم الإثنين مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية واستقر للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية وذلك مقارنة مع سعر يوم الأحد.

يوم الإثنين 27 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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يوم الأحد 26 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 23 مايو 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 61.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.25 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 71.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)