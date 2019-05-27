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اتحاد غُرف النقل يؤكد جاهزيتهم لتوفير مواعين نقل الرُّكّاب

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 27-مايو-2019

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اتحاد غُرف النقل يؤكد جاهزيتهم لتوفير مواعين نقل الرُّكّاب

انعقد أمس اجتماع للمجلس العسكري الانتقالي بوكيل وزارة النقل واتحاد عام غُرف النقل السوداني، للاطمئنان على عمليات سير الجازولين للمشاريع الزراعية، ونقل القمح الى المطاحن خلال فترة العيد.

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وأكّد الأمين العام لاتحاد غرف النقل السوداني د. الصادق سوار الذهب في تصريحٍ حسب الصيحة أمس، جاهزيتهم لتوفير المواعين كَافّة لنقل الرُّكّاب والنقل الجَاف، وجدّد جَاهزية الغُرف لنقل المواد البترولية والتموينية.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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