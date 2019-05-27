تحضيرات لزراعة (4) مليون فدان للعروة الصيفية بالنيل الابيض

كشفت حكومة ولاية النيل الابيض عن خطة لزراعة اكثر من (4) مليون فدان للعروة الصيفية، في وقت اعلنت فيه عن تكوين لجنة عليا لانجاح الموسم الصيفي بالولاية .
وقال اللواء حيدر الطريفي والي الولاية المكلف في تصريح بحسب (smc) ان الخطة تشمل القطاعين المطري والمروي مبينا ان القطاع المروي تجاوزت مساحتة (800) الف فدان مشيرا الي انهم طالبوا حكومة المركز بتوفير احتياجات الموسم كاملة وحصة الولاية من الجازولين والتي تبلغ (13) مليون و(888) الف و (512 ) جالون .
ولفت الطريفي الي تشكيل لجنة من ممثلين من لجنة الامن الاقتصادي والاعلام والبنك الزراعي لازالة المعوقات للموسم ورفع تقارير دورية عن سير الموسم الصيفي مضيفا بان الموسم في مراحل تجهيز واعداد االاراضي والتربة وحفرالحفائر اضافة الي مكافحة الافات الزراعية والجراد الصحراي والفئران.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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