كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن جهود بينها والمجلس العسكرى لإعادة الإدارة الأهلية إلى سابق عهدها، كاشفة عن تنسيق مع الإدارات الاهلية لتأمين الموسم الزراعى وتعزيز السلم الاجتماعى بالولاية.
وأكد اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف بحسب (smc) على دور واهمية الادارة الاهلية فى ارساء دعائم الأمن والإستقرار، مؤمناً على ضرورة إعادة هيبة الإدارة الأهلية لسيرتها الأولى.
وقال محمود إن تكليفه يأتى من المجلس العسكرى الإنتقالى لتقديم جملة من الخدمات لمواطنى الولاية فى مقدمتها الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جهود لإعادة الإدارة الإهلية لسابق عهدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.