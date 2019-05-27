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جهود لإعادة الإدارة الإهلية لسابق عهدها

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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جهود لإعادة الإدارة الإهلية لسابق عهدها

كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن جهود بينها والمجلس العسكرى لإعادة الإدارة الأهلية إلى سابق عهدها، كاشفة عن تنسيق مع الإدارات الاهلية لتأمين الموسم الزراعى وتعزيز السلم الاجتماعى بالولاية.

 

وأكد اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف بحسب (smc) على دور واهمية الادارة الاهلية فى ارساء دعائم الأمن والإستقرار، مؤمناً على ضرورة إعادة هيبة الإدارة الأهلية لسيرتها الأولى.

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وقال محمود إن تكليفه يأتى من المجلس العسكرى الإنتقالى لتقديم جملة من الخدمات لمواطنى الولاية فى مقدمتها الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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