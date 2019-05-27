انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عامة وموقع فيس بوك خاصة لفرقة مختلطة تؤدي أغاني ورقصات متنوعه . Advertisements ووجد الفيديو رواج واسع في مواقع التواصل الإجتماعي , وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد وجد الفيديو إستحسان رواد السوشال ميديا في السودان حيث أدت الفرقة أغنية “سمسم القضارف” وسط بهجة وسرور المواطنين حيث تفاعلو معها بالتصفيق والرقصات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شوارع أمريكا تتراقص على “سمسم القضارف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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