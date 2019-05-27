مجمع الفقه الإسلامي: (60) جنيهاً لزكاة الفطر و (35) جنيهاً للفدية

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 60 مشاهدة أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن زكاة الفطر لهذا العام 60 جنيهاً، والفدية 35 جنيهاً لليوم الواحد للمفطرين بعذر. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني قال بيان للمجمع إن زكاة الفطر للذين هم خارج السودان عليهم إخراجها وفقاً للقيمة المحددة في البلد الذي يقيمون فيه. وأشار البيان أنه يجوز تحويل قيمتها للمقيم من خارج البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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