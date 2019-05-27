مجمع الفقه الإسلامي: (60) جنيهاً لزكاة الفطر و (35) جنيهاً للفدية

التاريخ: 27-مايو-2019
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أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن زكاة الفطر لهذا العام 60 جنيهاً، والفدية 35 جنيهاً لليوم الواحد للمفطرين بعذر.
وبحسب صحيفة السوداني قال بيان للمجمع إن زكاة الفطر للذين هم خارج السودان عليهم إخراجها وفقاً للقيمة المحددة في البلد الذي يقيمون فيه. وأشار البيان أنه يجوز تحويل قيمتها للمقيم من خارج البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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