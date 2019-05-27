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سودانير: رحلات سودانير قائمة في مواعيدها

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 27-مايو-2019

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سودانير: رحلات سودانير قائمة في مواعيدها

أعلن مدير شركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو استمرار رحلات سودانير في  مواعيدها وأن الشركة لم تلغ رحلاتها.

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وأوضح ياسر تيمو في تصريح حسب (سونا) رداً على سؤال حول موقف الشركة من الاضراب بأن تنفيذ الإضراب يرجع لتقديرات شخصية وأن رحلات سودانير قائمة في مواعيدها

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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