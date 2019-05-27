سودانير: رحلات سودانير قائمة في مواعيدها

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 106 مشاهدة أعلن مدير شركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو استمرار رحلات سودانير في مواعيدها وأن الشركة لم تلغ رحلاتها. Advertisements وأوضح ياسر تيمو في تصريح حسب (سونا) رداً على سؤال حول موقف الشركة من الاضراب بأن تنفيذ الإضراب يرجع لتقديرات شخصية وأن رحلات سودانير قائمة في مواعيدها الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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