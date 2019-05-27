“بن زايد”: نثق في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات الكامل للسودان في ظل الظروف والمتغيرات التي يمر بها لحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق.

والتقى محمد بن زايد في أبوظبي أمس برئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

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وعبر بن زايد خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية، والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبها الشقيق.

وأكد محمد بن زايد بحسب صحيفة السوداني أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة.

من جانبه أعرب رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة تجاه الشعب السوداني، مثمناً الدعم الذي قدمته الإمارات إلى السودان بهدف تعزيز اقتصادها، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)