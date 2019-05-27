الأمة القومي يرحب بعودة ياسر عرمان وجلاب

وأكدت ان عودة عرمان تحمل أكثر من معنى ودلالة سياسية، لجهة أنه كان طوال الفترة الماضية يطرح رؤاه وينفذ ٲنشطته خارج البلاد بفعل سياسات التشريد والٳستهداف من النظام السابق، وكذلك المشاركة ضمن منظومة نداء السودان وقوﻯ الحرية والتغيير في تحقيق سلطة ٳنتقالية مدنية.
وأعربت عن أملها أن تسهم عودة عرمان في دفع العملية السياسية، خاصة قضية السلام والعدالة الٳجتماعية وٳزالة الفوارق بين المركز والهامش، وتوظيف خبرته وتجربته الطويلة في العمل السياسي وحنكته في إيجاد حلول مع القادة السياسيين للأزمات العميقة في البلاد.
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