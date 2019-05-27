رحب حزب الأمة القومي بعودة نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان وٲمين العلاقات الخارجية لنداء السودان والأمين العام للحركة ٳسماعيل خميس جلاب

وقالت نائب رئيس حزب الأمة د.مريم الصادق: “نرحب بعودتهما وشعبنا عاقد العزم على استكمال مضامين ثورته الظافرة.

وأكدت ان عودة عرمان تحمل أكثر من معنى ودلالة سياسية، لجهة أنه كان طوال الفترة الماضية يطرح رؤاه وينفذ ٲنشطته خارج البلاد بفعل سياسات التشريد والٳستهداف من النظام السابق، وكذلك المشاركة ضمن منظومة نداء السودان وقوﻯ الحرية والتغيير في تحقيق سلطة ٳنتقالية مدنية.

وأعربت عن أملها أن تسهم عودة عرمان في دفع العملية السياسية، خاصة قضية السلام والعدالة الٳجتماعية وٳزالة الفوارق بين المركز والهامش، وتوظيف خبرته وتجربته الطويلة في العمل السياسي وحنكته في إيجاد حلول مع القادة السياسيين للأزمات العميقة في البلاد.