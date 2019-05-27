حميدتي: منظمات خططت لخراب دارفور وتريد الآن تخريب الخرطوم

وتابع: “نشكر كل الأشاوس من القوات المسلحة والدعم السريع وكل المرابطين في الكباري والطرقات في درجة حرارة عالية حفظا لأمن البلاد وردعاً للمرجفين”، مطالبا الشعب السوداني بتفويت الفرصة على المتربصين.
وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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