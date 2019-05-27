حميدتي: منظمات خططت لخراب دارفور وتريد الآن تخريب الخرطوم

وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عمل يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة”.

وتابع: “نشكر كل الأشاوس من القوات المسلحة والدعم السريع وكل المرابطين في الكباري والطرقات في درجة حرارة عالية حفظا لأمن البلاد وردعاً للمرجفين”، مطالبا الشعب السوداني بتفويت الفرصة على المتربصين.