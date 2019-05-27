حاكم ولاية بوما في جنوب السودان يشكل حكومته

قال مسؤول إن حاكم ولاية بوما في جنوب السودان ، ديفيد ياو ياو ، قد قام بتشكيل حكومته في سلسلة من قرارات صدرت الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير التعدين ، بيكو كوني في تصريح لراديو تمازج الأحد ،بأنه تمت إقالة العديد من المسؤولين وتعيين مسؤولين جدد في مرسوم صدر من الحاكم يومي 22 و 24 مايو.

وقال كوني أنه تمت إقالة كل من ناتابو أبراهام وزير الحكم المحلي ، جاي أدينقورا وزير الزراعة ، وبطرس أوشلا وزير العمل ، ليديا بيتر وزيرة الرعاية الاجتماعية ، ومارغريت قولا وزيرة الإعلام ، وسايمون بالا وزير الشباب ، وأشون جون وزير الثروة الحيوانية .

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وفي قرار منفصل قال كوني أنه تم تعيين كل من اشون جون وزيراً للحكم المحلي ، و أقادي أوبانق وزيراً للعمل ، وبول باربالو وزيراً للشباب ، و أتيتي فيليب وزيرة للرعاية الإجتماعية، وجون كاكا وزيراً الإعلام، ونييقوا بادوك وزيراً للزراعة ، و أوغسطينو كاباشا وزيراً للثروة الحيوانية.

وأشار المسؤول الحكومي إلي أنه تمت إقالة جيرمايا لوتوبوي محافظ مقاطعة جبل بوما وإعادة تعيينه لرئاسة مفوضية السلام بالولاية.

هذا و لم يتم تقديم أسباب لهذه التعديلات، وفقًا لوزير التعدين بالولاية.