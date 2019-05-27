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تحذير من تدهور القطاع الصناعي في السودان

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   أوضح المدير العام لمجموعة “ليدر” تكنولوجي للمنتجات الهندسية جمال عبد الله الحسين أنّ حكومة السودان تربح في الخام أكثر من الشركة المصنّعة، منوهًا إلى أهمية الصناعة من أجلّ النهوض بالوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ تطورها مرهون بمدى توفّر الدعم الكافي.  

 وقال جمال عبد الله في تصريحات صحفية اليوم”الأحد” إنّ أعداد المصانع المتوقفة في البلاد يمضي إلى ازدياد بسبب التحديات التي تواجه الصناعة والمتمثلّة في قطوعات الكهرباء، والجبايات، والرسوم المفروضة على القطاع، وتحصيل الجمارك مرتين على الصناعة فيما يتعلّق بالخام والمنتج.

   وشهد السودان مؤخرًا، توقف عددًا من المصانع عن العمل بصورة كلية قبل أنّ تعلن وزارة الصناعة عن ترتيبات جارية لاحتواء الأزمة قبل استفحالها. 

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