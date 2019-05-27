تحذير من تدهور القطاع الصناعي في السودان

وقال جمال عبد الله في تصريحات صحفية اليوم”الأحد” إنّ أعداد المصانع المتوقفة في البلاد يمضي إلى ازدياد بسبب التحديات التي تواجه الصناعة والمتمثلّة في قطوعات الكهرباء، والجبايات، والرسوم المفروضة على القطاع، وتحصيل الجمارك مرتين على الصناعة فيما يتعلّق بالخام والمنتج.
وشهد السودان مؤخرًا، توقف عددًا من المصانع عن العمل بصورة كلية قبل أنّ تعلن وزارة الصناعة عن ترتيبات جارية لاحتواء الأزمة قبل استفحالها.
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