وصول الدفعة الأولى من قوات المعارضة إلى مناطق تجميع القوات في واو

كشف الناطق الرسمي بإسم قوات المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار في بحرالغزال ،نيكولا قبريال، عن وصول الدفعة الأولى من قواتهم إلى مناطق تجميع القوات في منطقة "نقو حليمة" شرق بسري في ولاية واو بجنوب السودان.

وقال قبريال في تصريح لراديو تمازج الأحد ، إن القوة التي وصلت إلي منطقة تجميع القوات في "انقو حليمة" تقدر بكتيبة واحدة، مبيناً أن القوة وصلت يوم 22 من الشهر الجاري،وذلك يأتي في إطار تنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية.

وأضاف "تنفيذاً للإتفاق نريد ان نؤكد لشعبنا أن قواتنا وصلت إلى مناطق التجميع في بسري وأيضاً لدينا قوة تحركت إلي راجا ومن المحتمل أن تصل قريباً".

وجدد مسؤول المعارضة التزامهم بتنفيذ إتفاق السلام المنشط.