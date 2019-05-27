الجيش الوطني الليبي يتقدم إلى وسط طرابلس

قالت مصادر ميدانية وسكان إن الجيش الليبي يقترب من وسط العاصمة طرابلس في إطار عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة الميليشيات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني قوله الاثنين إن قواته حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وأوضح اثنان من السكان أن قتالا عنيفا يجري بطول طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطارها الدولي.

ويشن الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة"، عبر تحرك بدأه منذ أبريل الماضي، بهدف إنهاء نفوذ المليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وكان الجيش قد تقدم في وقت سابق في محور طريق مطار طرابلس الدولي وسيطر على معسكر النقلية؛ وكبّد الميليشيا التابعة لحكومة طرابلس العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

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كما شهد محور عين زارة أيضا تقدما للقوات الليبية جنوبي العاصمة، وتم تدمير مجموعة من الآليات تتبع ميليشيات حكومة طرابلس في الكرونيت.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن حظرا بحريا كاملا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا.

ويقول مراقبون إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية.