اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سودانير تعلن موقفها من الإضراب العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية عن موقفها من الإضراب العام المزمع قيامه غدًا”الثلاثاء” بالبلاد بدعوة من قوى الحرية والتغيير.

وقالت الشركة إنّ موقفها من الإضراب المعلن يعود لتقديرات شخصية، مؤكّدة في الوقت ذاته أنّ رحلاتها قائمة في مواعيدها.

وأوضح مدير شركة”سودانير” ياسر تيمو في تصريحات صحفية اليوم”الأثنين” أنّه لم يتمّ إلغاء أية رحلة، وأنّ الرحلات مستمرة دون أية توقف.

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى إضرابٍ عام يومي الثلاثاء والأربعاء في إطار التصعيد ضد المجلس العسكري الانتقالي  من أجلّ تحقيق أهداف الثورة التي اندلعت مؤخرًا وأدّت إلى اقتلاع نظام عمر البشير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سودانير تعلن موقفها من الإضراب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا