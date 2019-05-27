نفذت لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل بالخرطوم وقفة إحتجاجية اليوم”الأثنين” أمام مكتب نقابة التعليم ومكتب التعليم الثانوى بالمحلية، وذلك دعمًا للإضراب الذي دعت له قوى الحرية والتغيير يومى الثلاثاء والأربعاء.
وقالت لجنة المعلمين بحسب بيانٍ اليوم”الأثنين” إنّ المعلمين لن يبيعوا مبادئهم ودم الشهداء بكنوز الأرض”.
وأضافت اللجنة في بيانها أنّهم يتعففون عن الهبات بغرض التأثير على مواقفهم رغم معاناتهم من ضنك العيش وضيق الحال، وأنّهم ليسوا لصوصًا”.
وأكّدت لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل بالخرطوم الدعم الكامل لتوجيهات قوى الحرية والتغيير لتنفيذ الإضراب، حتى ضمان تطوّر السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية للمعلمين بشرق النيل دعمًا للإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.