وقفة احتجاجية للمعلمين بشرق النيل دعمًا للإضراب

نفذت لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل بالخرطوم وقفة إحتجاجية اليوم”الأثنين” أمام مكتب نقابة التعليم ومكتب التعليم الثانوى بالمحلية، وذلك دعمًا للإضراب الذي دعت له قوى الحرية والتغيير يومى الثلاثاء والأربعاء.

وقالت لجنة المعلمين بحسب بيانٍ اليوم”الأثنين” إنّ المعلمين لن يبيعوا مبادئهم ودم الشهداء بكنوز الأرض”.

وأضافت اللجنة في بيانها أنّهم يتعففون عن الهبات بغرض التأثير على مواقفهم رغم معاناتهم من ضنك العيش وضيق الحال، وأنّهم ليسوا لصوصًا”.

وأكّدت لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل بالخرطوم الدعم الكامل لتوجيهات قوى الحرية والتغيير لتنفيذ الإضراب، حتى ضمان تطوّر السودان.