منح دراسية لشباب لجان المقاومة والجنود المجهولين بالقيادة العامة

ويعتبر تجمع الباحثين السودانيين أحد أكبر تجمع لباحثين سودانيين علي مستوي القارة الإفريقية، حيث تضم المجموعة أكثر من 371 عضواً من دكاترة وبروفسيرات وطلاب الدراسات العليا.
وقال د. أنور نحن كمجموعة هدفها الإرشاد وبث الوعي والتنوير المعرفي والعلمي، ومشاركتنا في الحراك تكمن في استقطاب كل من يستحق المساعده من الطلبه والخريجين وحتي العاطلين عن العمل وإيجاد حلول لمشاكلهم التي تتعلق بالتعليم والوظيفة.
كاشفاً عن تقديم أكثر من ورقه علميه في المنبر الخاص بهم داخل ميدان الاعتصام وجدت القبول والإشادة، وأن هناك عدد كبير من الشباب الذين تم تأهيلهم عبر هذه المبادرة.
وكشف بأن هذه المبادرة أشرف عليها البروفيسور الشريف فضل أستاذ الهندسة والكهرباء بجامعة الخرطوم. وأضاف وبحسب خرطوم ستار، أن هناك عدداً ممن أبدوا موافقتهم لإتمام هذه المبادرة، منهم الكابتن عادل مفتي صاحب أكاديمية (هاي ليفل) الذي أمن على منح 4 منح دراسية للتدريب والتشغيل في مطار الخرطوم. مختتماً حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تجسد روح الثورة السودانية والمجتمع المتكاتف والتي تهدف في المقام الأول لبناء جيل سلم معافى قادر على تقديم الإضافة لمستقبل أمتنا.
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