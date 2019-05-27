منح دراسية لشباب لجان المقاومة والجنود المجهولين بالقيادة العامة

وأكد د. أنور أن ضعف المناهج قد تسبب في كارثة للتعليم السوداني وأن التدهور المريع الذي حدث في التعليم العالي هو ما جعلنا نفكر في جل جذري لهذه المشاكل بمساعدة الطلاب وتقديم منح دراسية ومحاولة توفير فرص العمل لديهم.

وقال د. أنور نحن كمجموعة هدفها الإرشاد وبث الوعي والتنوير المعرفي والعلمي، ومشاركتنا في الحراك تكمن في استقطاب كل من يستحق المساعده من الطلبه والخريجين وحتي العاطلين عن العمل وإيجاد حلول لمشاكلهم التي تتعلق بالتعليم والوظيفة.

كاشفاً عن تقديم أكثر من ورقه علميه في المنبر الخاص بهم داخل ميدان الاعتصام وجدت القبول والإشادة، وأن هناك عدد كبير من الشباب الذين تم تأهيلهم عبر هذه المبادرة.