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فنانة تتعرض لحرب من قبل “مخرج” و”عازف” يهدد بكشف أسمه

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  كشف عازف كبير بالفرقة الموسيقية المشاركة ببرنامج مشاهدة كل عام خلال شهر رمضان المعظم عن تعرض مطربة شابة لحرب نفسية داخل البرنامج من قبل المخرج الذي كان رافضاً لمشاركتها خلال البرنامج .  

 وقال العازف  إن المخرج ظل يشن هجوماً على المطربة أمام زملائها دون أسباب فقط بقصد التوتر وإخراجها من جو المشاركة وهو الشئ الذي أدى إلى ظهورها في كثير من الحلقات بشكل ضعيف مهدداً بكشف أسم المخرج لاحقاً . 

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