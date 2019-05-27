عاجل.. البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة "كورتز"

أطاح البرلمان النمساوي اليوم الاثنين، بحكومة المستشار سيباستيان كوترز، والتي أضعفها انفصال شريكه في الحكم اليمين المتطرف اثر فضيحة إيبيزا.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن، "البرلمان وافق بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة المستشار سيباستيان كوترز".

وتقرر مصير كورتز البالغ من العمر 32 عاماً والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، صباح اليوم الاثنين، مع إعلان حليفه السابق "حزب الحرية" أنه سيصوت لصالح سحب الثقة بالبرلمان اليوم.

وأنهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 مايو، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة هائلة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.