"ميارديت" يستقبل "البرهان" في زيارة رسمية له بجنوب السودان

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول الركن؛ عبد الفتاح البرهان؛ الى دولة جنوب السودان في زيارة تستغرق ساعات؛ وكان في استقباله بمطار جوبا رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدد من المسؤولين بحكومة الجنوب.

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