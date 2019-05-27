أثيوبيا توقع اتفاقاً مع الصين لإطلاق قمر صناعي أثيوبي للبث والاتصالات

وقعت أثيوبيا مع الصين اتفاقا لإطلاق قمر صناعي أثيوبي للبث والاتصالات، بحسب وسائل إعلام أثيوبية.
قالت إذاعة "فانا" الأثيوبية، اليوم الاثنين، إن "أثيوبيا والصين وقعتا اتفاقا إطاريا لبناء قمر صناعي للبث والاتصالات بشكل مشترك".
وذكرت أن "المدير العام لمعهد علوم الفضاء والتكنولوجيا، سولومون بيلاي، ونائب رئيس شركة صينية لصناعة الصواريخ وقعا اتفاقا في أديس أبابا".
وأفادت الإذاعة، نقلا عن وزارة الابتكار والتكنولوجيا، بأن "القمر الصناعي سوف يقوم ببنائه خبراء صينيون وأثيوبيون اعتمادا على المواد الخام المحلية بنسبة 50 بالمئة".
ومن المقرر أن يتم إطلاق قمر الاتصالات الأول المصمم بشكل مشترك بين البلدين في الفضاء في نوفمبر من العام الجاري، بحسب الوزارة.
ويصل حجم الاستثمارات الصينية في أثيوبيا إلى نحو 4 مليارات دولار.
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