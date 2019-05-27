وزير داخلية بريطانيا يعلن ترشحه لخلافة تيريزا ماي

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم الاثنين إنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين قائلا إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال على تويتر" سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم".
وأضاف "نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".
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