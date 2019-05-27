رسميًا.. محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الموسم لليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز نجمه محمد صلاح بجائزة هدف الموسم 2018-2019، عن هدفه الذي سجله في مرمى تشيلسي الإنجليزي بالدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح من تصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 53 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين يوم 14 أبريل الماضي.

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وحصل هدف "صلاح" على نسبة 56.7% من تصويت الجماهير، والتي بلغ عددها 115 ألف، بينما حل هدف زميله ساديو ماني في مرمى بايرن ميونخ ثانيًا بنسبة 14.1% وجاء هدف دانيال ستوريدج في مرمى تشيلسي ثالثًا بنسبة 11.8%.