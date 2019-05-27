إسرائيل منفتحة على محادثات الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز في بيان عقب هذه المحادثات، بعد لقائه مع المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد، إنه يمكن أن يكون "من أجل مصلحة البلدين في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.
ووفقاً لوكالة رويترز، لم يصدر تعليق فوري من مسؤولين لبنانيين أو مسؤولين أمريكيين.
كما تطالب إسرائيل بالمياه في إحدى تلك الكتل، التي أطلقت ربح غاز في شرق البحر المتوسط منذ عقد تقريبًا باكتشاف حقلي غاز كبيرين.
وأدى الخلاف إلى سنوات من التوتر، حيث وعد الجانبان بحماية مواردهما والتحذير من التعدي.
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